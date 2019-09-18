В Лионе открылась Биеннале современного искусства

За полтора десятилетия, что лионская Биеннале существует в календаре арт-событий, ее кураторы сумели придать этому художественному форуму лица необщее выражение.

Старый французский город, возникший в эпоху античного Рима - как фон и контрапункт для наиболее современных тенденций сегодняшнего изобразительного искусства.

Главный куратор Виттория Матаррезе - о новом опыте постижения арт-модерн в эпоху постподерн: "Мы хотели побудить посетителя или посетительницу наших экспозиций к соучастию в создании нынешнего ландшафта. Мы хотим рассказать о сегодняшнем контексте жизни - экономическом и политическом, историческом и даже медицинском, бактериологическом, поскольку без него сложно понять и сам текст, и общую космогонию совершающихся событий. От крупного к миниатюрному и обратно - нас интересует рассмотрение проблем под любым углом".

Искусство, данное в ощущения и переживаниях - еще со времен века Просвещения считалось едва ли не лучшей из существующих возможностей постижения как жизни, так и самого себя.

Для Лены Кнебель и Эшли Шиэрл трансгрессия жанров и тем стала художественным кредо. "Я сама трансгендер", - говорит Эшли, - "и вижу флуктуацию навязанных границ как форму нарратива".

Прометей освобожденный - когда плоть гниет, дух стремится ввысь. Миф о похитителе огня, наказанном богами за преступление, получает новую трактовку: экзистенциальный момент выбора, который может длится века.

Существует ли в мире сверхпотребления иные интенции и желания, кроме как всепоглощающее желание покупать?

Да, полагает французский автор Карим Каль, чья выставка в рамках Биеннале проводится в музее современного искусства Лиона.

Из Лиона передает журналистка Euronews Андреа Болайто: "По замыслу кураторов, нынешняя Лионская Биеннале должна быть экстенсивной - экспозиции будут расширяться и обновляться, а выставочные площади увеличиваться. Подразумевается, что такой подход отражает переменчивость жизни и ее неустойчивость".