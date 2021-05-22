Биеннале "Как нам жить вместе?"

Архитектурная биеннале, открывшаяся в Венеции, посвящена в этом году попыткам решения с помощью архитектуры глобальных проблем, включая политические и религиозные противоречия, или пути сотрудничества между людьми. Чилийский архитектор Алехандро Аравена представил конструкцию, где чилийцы и коренные жители мапуче могли бы обсудить извечные споры из-за земли:

– Задавшись вопросом о том, как нам жить вместе, с учётом долгой истории конфликта между чилийцами и мапуче, мы подумали, почему бы не восстановить существовавшую ранее традицию проведения переговоров. Но мы понимали, что перед этим потребуется сделать ещё один шаг – достижение минимальной симметрии знаний между сторонами, которым предстояло вести переговоры. И вот мы создали здесь такое место: Koyauwe. Koya – означает "для переговоров", а uwe – означает "место". Чилийцы и мапуче могли бы здесь вести переговоры.

Проект «Жизнь вне Земли» – модель лунного поселения, для создания которого предлагается использовать различные технологии, уже существующие или находящиеся в разработке. Цель проекта – продемонстрировать возможность глобального сотрудничества для достижения общей цели.

Здесь представлен также проект «Три британские мечети», где демонстрируются репродукции мечетей, оборудованных в помещениях, предназначавшихся прежде для других целей – в бывшей церкви, которая затем стала синагогой, в бывшем пабе и в бывшем жилом доме.