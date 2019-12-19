Вердикт Европейского суда - в пользу Жункераса

Европейский суд в Люксембурге подтвердил депутатский иммунитет бывшего зампредседателя каталонского женералитета Ориола Жункераса, сообщив, что неприкосновенность у политика была в момент, когда объявлялись итоги голосования в Европарламент.

Жункерас получил необходимое для избрания количество голосов, но не занял свое парламентское место, поскольку находился в Мадриде в предварительном заключении по обвинению в мятеже.

С того момента вердикт мадридского суда уже был оглашен, после получения нынешнего решения партия "Левые республиканцы Каталонии", лидером которой и был Жункерас, уже потребовала аннулировать приговор, назвав его "юридически ничтожным".

Верховный суд Испании сам еще в июле обратился в суд ЕС с целью уточнения вопроса о хронологии действия неприкосновенности бывшего замглавы правительства Каталонии.

В Испании на основе юридического решения ему не было позволено принести присягу в качестве депутата Европарламента.

Европейский суд также указал, что оставляет в ответственности испанского Верховного суда всю правовую "оценку последствий, связанных с иммунитетом" Ориола Жункераса.