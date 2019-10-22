Каталония: сторонники независимости призывают к переговорам

Сторонники независимости Каталонии устроили сидячую забастовку, они требовали, чтобы центральная власть, то есть официальный Мадрид, согласилась бы на переговоры с властями этой области Испании.
За круглым столом, по их мнению, должны находиться действующий премьер-министр страны Педро Санчес и президент Женералитета Каталонии Ким Торра.
Беседуя с прессой, Торра заметил, что инициаторы насилия во время уличных протестов не представляли большинство каталонцев, поддерживающих идею независимости, но он дал понять, что в случае, если Мадрид не согласится на переговоры, манифестации продолжатся.
Известно, что во время манифестаций, продолжающихся около недели, были задержаны 194 человека. Пострадали в общей сложности около 600 человек, примерно половина из них - стражи правопорядка. В понедельник действующий премьер-министр побывал в Каталонии, он навестил полицейских, раненых во время демонстраций протеста.
Сообщается, что Ким Торра пытался связаться с Санчесом, но его призывы и телефонные звонки остались без ответа.
Санчес заметил, что Торра не сумел обеспечить правопорядок во время манифестаций.
В понедельник в центре Барселоны прошла новая акция протеста, она была организована так называемыми комитетами в защиту республики, ее участники держали воздушные шары, крупных инцидентов с применением насилия в ходе митинга, как передал ТАСС из столицы Каталонии, зарегистрировано не было.