Каталония: сторонники независимости призывают к переговорам

Сторонники независимости Каталонии устроили сидячую забастовку, они требовали, чтобы центральная власть, то есть официальный Мадрид, согласилась бы на переговоры с властями этой области Испании.

За круглым столом, по их мнению, должны находиться действующий премьер-министр страны Педро Санчес и президент Женералитета Каталонии Ким Торра.

Беседуя с прессой, Торра заметил, что инициаторы насилия во время уличных протестов не представляли большинство каталонцев, поддерживающих идею независимости, но он дал понять, что в случае, если Мадрид не согласится на переговоры, манифестации продолжатся.

Мы осуждаем группы радикалов, действия которых привели к тому, чему мы все были свидетелями, мы такого рода поведение отвергаем.

Вместе с тем это не не может использоваться как предлог для отказа в возможности вести переговоры. И это не может служить основанием для поведения Санчеса. Ким Торра президент Женералитета Каталонии

Известно, что во время манифестаций, продолжающихся около недели, были задержаны 194 человека. Пострадали в общей сложности около 600 человек, примерно половина из них - стражи правопорядка. В понедельник действующий премьер-министр побывал в Каталонии, он навестил полицейских, раненых во время демонстраций протеста.

В такие моменты очень важно гарантировать сдержанность, проявляемую в данном случае государственными силами правопорядка, чтобы обеспечить мирное сосуществование, которое ставится под вопрос. Вами был продемонстрирован настоящий профессионализм, на мой взгляд. Педро Санчес и.о. премье-министра Испании

Сообщается, что Ким Торра пытался связаться с Санчесом, но его призывы и телефонные звонки остались без ответа.

Санчес заметил, что Торра не сумел обеспечить правопорядок во время манифестаций.

В понедельник в центре Барселоны прошла новая акция протеста, она была организована так называемыми комитетами в защиту республики, ее участники держали воздушные шары, крупных инцидентов с применением насилия в ходе митинга, как передал ТАСС из столицы Каталонии, зарегистрировано не было.