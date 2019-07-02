Новая и сложная эра в Европарламенте

Новый Европейский парламент собрался в изменившейся политической обстановке. Высокая явка на майских выборах свидетельствут о возросшем интересе к европеейскому проекту и гражданской активности.

Основные партийные фракции уменьшились в размере, и все они стали более разнообразным. Депутатам будет сложнее достигать консенсуса. Больше нет союза правых и левых.

По-моему, хорошо, что старая великая коалиция Европейской народной партии и социалистов утратила свою гегемонию, - говорит британский историк Тимоти Гартон Эш. - Но способны ли на решительные действи парламента и Европа в целом? Или эти игры и танцы теперь настолько сложны, что не позволят нам приступить к необходимым делам?".

В Европарламенте сформировано семь политических групп. Ни в одну из них не попали британская партия “Брексит” и итальянское "Движение 5 звезд". Они входили прежде в бывшую фракцию "Европа за свободу и прямую демократию". Но сейчас эти противники британского членства в ЕС и популисты имеют всего 43 места, чего не достаточно для создания совместной группы.

Большого успеха на выборах добились «зелёные», хотя и не во всех странах Евросоюза.

«Зеленая повестка дня есть, она будет в самом ядре политики ЕС на следующие 5 лет, - говорит пражский политолог Петр Мацей Качиньски. - Но теперь граждане ждут от Союза конкретных результатов, а добиться их не будет ни легко, ни просто. Защитникам окружающей среды придётся вести миллионы маленьких сражений против, например, промышленных предприятий, выбрасывающих углекислый газ. Мы видим, что на идеологии «зелёных» в гражданском обществе появились сильные лидеры, представляющие, в том числе, молодое поколение".

Переговоры по коалиционному соглашению ведут 4 центристские группы — помимо упомянутых, это ещё и либеральное «Обновление Европы». У них пять общих приоритетных направлений: климатические изменения, экономическая и фискальная политика, дигитализация, верховенство права, границы и миграция, и, наконец, иностранные дела.

Во вторник зал заседний в Страсбурге снова заполнился, в Европараменте началась новая и сложная эра.