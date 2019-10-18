Каталония бастует, Мадрид угрожает

Всеобщая забастовка в Каталонии. Сотни тысяч людей присоединились к "маршу свободы" в знак протеста против судебного вердикта в отношении лидеров регионального сепаратистского движения.

Из соображений безопасности закрыт собор "Саграда Фамилия". Барселонская мэрия оценивает убытки от беспорядков последних дней в 1,5 млн евро.

Виновные в насильственных действиях будут найдены, предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание. Никому из совершивших насильственные действия в каталонских городах не удастся уйти безнаказанным. Педро Санчес и.о. премьер-министра Испании

Бастуют работники общественного транспорта. Поезда и автобусы ходят с увеличенными интервалами. В аэропорту Барселоны отменены десятки авиарейсов. Манифестанты перекрывают главные дороги автономии.

"Я все понимаю, уважаю протестующих. Действительно, без реакции общественности невозможно ничего добиться. Но мне надо на работу", - жалуется жительница Барселоны.

"Я вообще не отсюда. Людям не дают добраться до работы, до учебы. Я попытаюсь, но ни в чем не уверена. А ведь я оплатил курсы давным-давно", - сожалеет испанка.

"Многие говорят, что очень злятся и переживают из-за происходящего, особенно когда видят творящееся насилие. Другие уверены, что единственный способ добиться своей цели - выйти на улицы. В то же время, все обеспокоены международной реакцией: как все это скажется на туризме, главном источнике дохода города?", - сообщает Кристина Хинер, корреспондент Euronews.

Накануне сторонники независимости Каталонии устроили масштабные беспорядки в Барселоне и других городах. Они устанавливали баррикады на улицах, поджигали мусорные баки. Задержаны 11 человек.