Где выгоднее брать кредиты в Европе

В Еврозоне оценки дефицита финансирования среднего и малого бизнеса за последние четыре года заметно сократились — с 6 до 3% ВВП. Теперь этот показатель составляет 400 млрд евро. Изменения связывают с рекордно-низкими ставками по банковским кредитам, а также с расширением кредитования, которому способствует увеличение поддержки Европейского центробанка, в частности, рост кредитного обеспечения в таких странах, как Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды.

Самый большой разрыв между спросом на банковские кредиты и предложением в Голландии — 22% ВВП. Далее следуют Бельгия (14%), Франция (9%) и Италия (4%). При этом активнее всего уровень кредитного обеспечения растёт в той же Франции, Нидерландах и Германии.

Чаще всего на проблемы с получением кредитов жалуются малые и средние предприятия в Греции — это каждая четвёртая компания. В антирейтинге видные места заняли также Италия, Ирландия и Франция.