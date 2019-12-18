Генеральная уборка океана

Генеральная уборка тихого океана: команда датского судна Maersk привезла на берег шесть тонн пластикового мусора. В сентябре прошлого года моряки вместе с активистами по защите окружающей среда в рамках проекта The Ocean Cleanup отправились в путешествие из Сан-Франциско. С собой на буксире они взяли плавучую систему для сбора мусора, которую разработал изобретатель 25-летний Боян Слат.

Рыба в это устройство не попадала, но из воды удалось достать множество инородных предметов. В интервью датскому телевидению TV2 моряки Николай Петерсен и Кенни Каструп рассказали:

"В океане мы выловили части кузова автомобиля и даже шину от него. Это совсем не маленькие вещи".

"Наводит на размышления тот факт, что запросто можно выловить один, два, три килограмма пластикового мусора, но все равно в океане останется бессчётное количество загрязняющего хлама".

Почти половина улова этих датских моряков — рыбацкие сети. По оценкам экологов, если распределить объем пластикового мусора, который сейчас находится в Тихом океане, то эта площадь в четыре раза превысит территорию Германии. Моряки задумались о будущем. Кении Каструп говорит:

"Я изменю свои привычки. Теперь вместо пластиковой пленки для хранения продуктов я буду пользоваться оберточной бумагой, пропитанной пчелиным воском. Буду стараться не пользоваться одноразовым предметами из пластика".

Генеральная уборка закончилась вблизи Ванкувера. Специалисты по охране окружающей среды уверены, что если глобальные усилия продолжатся, то за пять лет из Тихого океана можно будет выловить половину объема пластикового мусора.