Средиземное море "утопает" в тоннах пластика

Четверть пластиковых отходов, которые производят 22 страны и территории Средиземноморья, ежегодно выбрасывается в окружающую среду. Из всей массы непереработанных отходов ежегодно около 600.000 тонн попадают в Средиземное море, говорится в докладе международной некоммерческой организации Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Это означает, что каждую секунду в Средиземное море выбрасываются примерно 563 пластиковые бутылки. При этом, хорошо известно, что пластиковые отходы убивают диких животных, загрязняют пищевые цепи и все чаще попадают в организм людей через продукты питания и питьевую воду.

Тревожные цифры всё чаще попадают в прессу в связи с обсуждением проблем роста использования пластмасс в обиходе и пластиковых отходов.

В исследовании, опубликованном WWF в начале июня, утверждается, что в среднем люди потребляют от 39.000 до 52.000 частиц микропластика в год. В некоторых исследованиях выдвигаются гипотезы о том, что микропластик со временем приобретает свойство токсичности.

В докладе WWF говорится, что 80% пластикового мусора в Средиземноморье выбрасывается волнами на сушу через 10 лет, загрязняя береговую линию.

Загрязнение морских вод пластиком и морскими рыболовными снастями несёт ответственность за 35% смертей и травм морских птиц, 27% смертей и травм в популяции рыбы и 13% смертей и травм других морских млекопитающих Средиземного моря.

Глава WWF во Франции Изабель Отиссье сказала, что выводы доклада "просто недопустимы", и в то же время "не вполне понятны":

"Средиземноморье - один из символических регионов нашего наследия, и оно неумолимо принимает в себя поток пластика, - говорится в пресс-релизе WWF, - Это очень серьезно не только с точки зрения экологии, но экономики, так как такое загрязнение угрожает большому числу рабочих мест и ресурсам".

Страны Средиземноморского региона производят 10% всей пластмассовой продукции в мире, что делает этот регион четвертым производителем пластика на планете.

"В результате, ежегодно пластиковое загрязнение приводит к выбросу 194 миллионов тонн углекислого газа, что, к примеру, в шесть раз превышает годовой объем выбросов углерода в Лондоне", - говорится в докладе.

Неправильное обращение с отходами

Из 24 миллионов тонн пластмассовых отходов, которые образуются в странах региона, только 72% подвержены надлежащей обработке, либо на контролируемой свалке, либо в мусоросжигательной печи, либо путем утилизации.

Остальные отходы попадают на свалки без какой-либо сортировки или незаконно выбрасываются, становясь основным источником отходов в водах Средиземноморья.

Каждая страна региона в какой-то мере не может справиться с переработкой пластиковых отходов. Так, на Египет, Турцию и Италию вместе приходится две трети всех необработанных отходов.

Франция - крупнейший производитель пластиковых отходов в регионе, на её долю приходится 4,5 млн. тонн отходов в 2016 году, или около 66,6 кг выброшенной пластмассы на человека. Большая часть этих отходов была сожжена, и только 22% были переработаны, утверждается в отчете WWF.

По оценкам Всемирного фонда дикой природы, экономический ущерб от пластикового загрязнения в регионе Средиземноморья составляет не менее 641 млн. евро в год. В эту цифру включен ущерб для туризма, рыболовства и морской отрасли.

Общемировая некоммерческая организация рекомендует странам Средиземноморья совместно работать над ограничением загрязнения пластмассовыми отходами путем увеличения объемов их переработки, ограничения потребления и установления целевых показателей повторного использования и переработки.

В докладе также говорится, что директива ЕС о "пластиках одноразового использования", в которой указаны меры запрета 10 типов одноразовых пластиковых отбросов, наиболее распространённых на пляжах ЕС, может стать "общепринятым минимальным стандартом" для сокращения использования пластика.

В будущем, как указывает доклад WWF, следует запретить ещё больше видов одноразовых пластиковых товаров и микропластиков.

"Крайне важно, чтобы государства Средиземноморья приняли самые радикальные меры, чтобы положить конец этому бедствию", - заявила Председатель WWF Изабель Отиссье.