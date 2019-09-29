Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Микропластик как угроза

 Комментарии
 Ольга Кепински 
Микропластик как угроза
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

В Средиземном море возросло количество микропластика, уверяют ученые.

Новое исследование, проводимое плавучей лабораторией "Средиземноморский проект" на протяжении последних 6 лет, показывает возросшее содержание микроплатистика в море.

Неутишительный отчет об этом был оглашен на конференции "Понца Прима-мед", организованное властями итальянского города Понца при поддержке экологических ассоциаций и общественных фондов.

Производство пластика в мире возросло на 9% в год. По возможности, давайте вернемся к использованию стекла, которое можно переработать
Адриано Мадонна
профессор экологии

В частности, микропластик был найден в пойманной во время навигации рыбе. Было обнаружено большое скопление мусора, в основном в Черном море.

Члены экспедиции на борту парусного судна проводили фото и видеосъемку, брали на пробу морскую воду и слушали рассказы местных рыбаков.

Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы, четверть пластиковых отходов, которые производят 22 страны и территории Средиземноморья, ежегодно выбрасывается в окружающую среду. Из всей массы непереработанных отходов ежегодно около 600 тысяч тонн попадают в Средиземное море.