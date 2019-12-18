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Греция

Лидеры "Золотой зари" могут быть оправданы по делу об убийстве

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  Михаил Саленков 
Лидеры "Золотой зари" могут быть оправданы по делу об убийстве
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Руководство греческой ультраправой националистической партии "Золотая заря", по всей видимости, будет оправдано судом по делу об убийстве в сентябре 2013 года музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса.

Представитель стороны обвинения заявила об отсутствии доказательств того, что лидеры партии приказали убить музыканта.

Магда Фиссас, мать убитого антифашиста, присутствовавшая в суде, была разочарована этим заявлением: "Павлос умер 75 месяцев назад. И теперь, по их словам, на месте преступления не было группы людей, не было вообще ничего".

После четырех лет и восьми месяцев разбирательств суд вскоре вынесет решение по делу партии "Золотая заря". Гособвинение требует осудить лишь Йоргоса Рупакиса, обвиняемого непосредственно в убийстве Павлоса Фиссаса, оправдав всех остальных подсудимых.

Это преступление вызвало большой общественный резонанс в Греции. Смертельный удар ножом 34-летний Фиссас получил, как считалось, попав в засаду, устроенную членами "Золотой зари".

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