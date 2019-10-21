Предъявлены обвинения по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка

Словацкая прокуратура передала в суд обвинительный акт против одного из самых богатых бизнесменов страны Мариана Кочнера и ещё трёх человек по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой, совершённом в феврале прошлого года. Кочнера считают заказчиком убийства. По мнению следствия, он стремился не допустить публикации результатов журналистского расследования Куцяка. Оно было посвящено связям словацких политиков и итальянской мафии на почве незаконного оборота денег из европейских сельскохозяйственных фондов. За убийство журналиста было заплачено более 70 тысяч евро. Обвиняемым по этому делу грозит от 25-летнего срока до пожизненного тюремного заключения. Убийство Яна Куцяка, связанное с его профессиональной деятельностью, вызвало полтора года назад массовые акции протеста по всей стране.