Австрия: убийство из-за ревности

Жители австрийского Китцбюэля потрясены преступлением, совершенном на этом популярном горнолыжном курорте. Здесь в воскресенье двадцати-пяти летний мужчина убил пять человек. Парень был взят под стражу после того, как сдался полиции и сознался в содеянном. По данным следствия, мотив преступления - ревность. Среди жертв - бывшая девушка задержанного (ей было 19 лет) и ее новый друг. Они убиты в своей квартире.

Но сначала, как сообщил начальник криминальной полиции Тироля Вальтер Пупп, мужчина направился в дом родителей своей экс-подруги. Было раннее утро - около половины шестого по местному времени. "Парень постучал в дверь. Ему открыл отец девушки. Злоумышленник практически сразу выстрелил в него. Затем он зашел в дом, и убил брата и мать бывшей возлюбленной".

Отношения с девушкой были прерваны два месяца назад. По словам представителей правоохранительных органов, зайдя в полицейский участок, парень положил на стол огнестрельное оружие и нож, и заявил, что он только-что убил пять человек.