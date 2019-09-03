Убийство гражданина Грузии в Берлине

Берлинская полиция опубликовала фото 48-летнего мужчины, арестованного по подозрению в убийстве гражданина Грузии в немецкой столице. Правоохранительные органы рассчитывают получить дополнительную информацию от возможных свидетелей или знавших его людей.

К фотографии предполагаемого злоумышленника прилагаются снимки велосипеда и электросамоката, на которых он пытался скрыться. По данным берлинской прокуратуры, подозреваемый имеет гражданство РФ и, предположительно, связан с российской разведкой. В Москве это отрицают.

40-летний гражданин Грузии была застрелен в минувшую пятницу в парке Малый Тиргартен, находящемся в районе Моабит. По данным следствия, убийца подъехал на велосипеде и выстрелил несколько раз. Его жертва скончалась на месте. Полиция пытается определить мотив нападения.