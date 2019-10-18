Барселона: полмиллиона протестующих

Более полумиллиона человек присоединились к протестам в Барселоне, сообщает местная полиция.

Большая часть демонстрантов выступает мирно, но несколько сотен молодых людей в масках ведут столкновения с испанской полицией, блокируя улицы города, поджигая мусорные баки и бросая камнями в представителей органов правопорядка. Профсоюзы призвали к всеобщей забастовке, отменены десятки рейсов, а студенты бойкотируют занятия.

В среду участники так называемого "марша за свободу" выдвинулись в Барселону из пяти разных частей Каталонии. Они выступают против судебного вердикта в отношении региональных политиков-сторонников независимости.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании предупредил демонстрантов, что, в соответствии с испанским законодательством, протестующие, совершающие насильственные действия, могут получить до шести лет тюрьмы.