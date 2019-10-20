Барселона: сидячий протест

После отказа Мадрида сесть за стол переговоров в Барселоне в ночь на воскресенье — вновь манифестации и беспорядки. Тысячи человек устроили сидячую акцию протеста в центре города.

Манифестации начались в Каталонии в понедельник — после того, как Верховный суд Испании огласил приговоры бывшим лидерам автономии, связанным с организацией референдума о независимости два года назад.

Тюремные сроки вызвали возмущение каталонцев. В пятницу на манифестацию вышли рекордные полмиллиона человек. После мирных шествий регулярно вспыхивают беспорядки и стычки с полицией.

Ранее глава Женералитета Ким Торра обратился к Мадриду с призывом вместе найти выход из ситуации. Однако в правительстве ответили, что восстановление порядка и согласия в обществе ложится на плечи самого́ Торры. В руководстве страны подчеркнули, что будут жёстко пресекать действия сепаратистов и погромщиков.