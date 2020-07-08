Многомиллионный штраф за опасные связи

Американский филиал немецкого Deutsche Bank оштрафован управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк за несоблюдение правил сотрудничества с подозрительными физическими лицами.

Имеется в виду финансист Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в развращении несовершеннолетних и внесенный в список тех, кто совершил преступление на сексуальной почве.

Финансовый регулятор обвинил банк в халатности при проведении транзакций, которые осуществлял Эпштейн. За четыре года он снял со своих счетов свыше $800 тысяч долларов наличными.

Как было установлено, эти деньги шли на оплату сексуальных услуг, из них платили за проживание девушек в отелях, эти средства также использовали в качестве гонораров юристам, ими же покрывались и другие расходы, которые Эпштейн не желал предавать гласности.

Банк признал ответственность за свои действия.

Неделю назад ФБР задержало и поместило под арест главную, как полагает следствие, соучастницу преступлений Эпштейна Гилейн Максвелл.