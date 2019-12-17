Британский парламент возобновил работу

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона планирует законодательно исключить возможность продления переходного периода после "брексита". Соответствующие изменения были внесены в законопроект о выходе Великобритании из ЕС, который в пятницу будет рассмотрен новым составом Палаты общин. Поправки предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с Брюсселем.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Избиратели этой страны изменили правительство и нашу партию в лучшую сторону. И мы должны вернуть их доверие, работая изо всех сил, чтобы изменить нашу страну к лучшему. У нас не должно быть никакого смущения от того, что нас называют народным правительством. Да, это народный кабинет. Мы будем работать над тем, чтобы выполнить главные требования британского народа".

Установление жестких сроков переходного периода соответствует программе, озвученной Консервативной партией в предвыборном манифесте. При этом, как отмечают аналитики, внушительная победа на последних парламентских выборах обеспечила Джонсону возможность беспрепятственно провести такое законодательное изменение через Палату общин. Такой шаг продемонстрирует серьезность намерений тори, которые ранее неоднократно обещали, что новые условия торговых отношений с ЕС будут согласованы в следующем году.