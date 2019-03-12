Великобритания-ЕС: с чего всё начиналось?

"Брексит" - быть или не быть? Ответ на этот вопрос станет известен уже сегодня. В Палате общин голосуют по измененному проекту соглашения между Соединенным Королевством и ЕС. Незадолго до этого Терезе Мэй удалось добиться от руководства Евросоюза некоторых уступок в вопросе режима "бэкстоп".

Сегодня мы решили вспомнить основные моменты из совместной истории Великобритании и ЕС.

Первые шаги

Великобритания вошла в состав Европейского экономического сообщества только в 1973 году, хотя попытки страна предпринимала и раньше. Против вступления Соединенного королевства в ЕС выступал французский президент Шарль де Голль, дважды он накладывал вето. Генерал опасался, что из-за близких отношений между Великобританией и США "европейский" проект превратится в "трансатлантический", ключевую роль в котором будут играть Соединенные Штаты.

В 1975 году – уже после вступления страны в ЕЭС - власти провели референдум. Жителям "туманного Альбиона" предстояло ответить на вопрос, следует ли Соединенному Королевству оставаться в составе Европейского экономического сообщества. Тогда большинство ответило утвердительно.

"Верните мне мои деньги"

Фраза премьер-министра Маргарэт Тэтчер "Верните мне мои деньги" вошла в историю. "Железная леди" была недовольна аграрной политикой Евросоюза, на которую в 1980-ые годы тратилась почти половина европейского бюджета. Премьер-министр возмущалась, что Великобритания получает слишком маленькую помощь от ЕС в сравнении со взносами, которые платит Евросоюзу.

В то время из-за перераспределения финансовых средств выигрывали в основном французские фермеры, из-за чего британцы чувствовали себя обделенными. Через четыре года Тэтчер удалось "выторговать" для Великобритании особые условия – две трети от ежегодных выплат возвращались обратно в британскую казну. Это правило действует по сей день.

Верность фунту

В отличие от многих других стран ЕС, Великобритания не отказалась от своей национальной валюты – фунта стерлингов. При подписании договора о Европейском Союзе Великобритания оговорила в специальном протоколе, что не будет переходить к третьему этапу Экономического и валютного союза ЕС.

Вне Шенгена

Шенгенская зона включает сегодня 26 европейских стран, но тем, кто захочет побывать в Соединенном Королевстве, придется делать отдельную визу, стоимость которой может варьироваться от 127 фунтов (менее чем на 6 месяцев) до 1087 (на 10 лет). Великобритания не захотела становиться частью безвизового пространства, мотивировав это тем, что так властям страны будет легче контролировать потоки нелегальных мигрантов.

Правда, было оговорено, что обладатели паспортов стран ЕС, Швейцарии, Исландии, Ирландии, Андорры, Израиля, Австралии, США и еще нескольких десятков других стран смогут ездить в Соединенное Королевство без визы. Россия в этот список не входит.