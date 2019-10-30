Великобритания готовится к выборам

Британские консерваторы и лейбористы начинают избирательную кампанию перед досрочными парламентскими выборами, которые намечены на 12 декабря. В Палате общин прошли первые после принятия законопроекта о выборах дебаты лидеров крупнейших партий Джереми Корбина и Бориса Джонсона. Лейбористы заявляют о намерении провести самую масштабную в своей истории избирательную кампанию, чтобы сместить правительство консерваторов.
В основе повестки, с которой на выборы идут консерваторы, — план выхода из ЕС без новых отсрочек с договором, который согласовал с Брюсселем премьер-министр Борис Джонсон.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 января. Уже через неделю нынешняя Палата общин должна прекратить свою работу, а рассматривать соглашение о порядке «брексита» парламентарии будут уже в новом составе. Вопрос — каким он будет после выборов под Рождество, которые политологи называют самыми непредсказуемыми за десятилетия.