Погба организовал благотворительный матч для Гвинеи

Звезда "Манчестер Юнайтед" и один из самых дорогих игроков планеты Поль Погба не забывает о своих корнях и много времени уделяет благотворительности. В канун Нового года он провел матч для сбора средств в пользу Гвинеи, откуда родом его родители.

Сам полузащитник МЮ играть не стал, поскольку еще не полностью оправился от серьезной травмы. Но к радости зрителей тепло пообщался с болельщиками, особенно наиболее юными.

"Прежде, чем стать известным футболистом, я был обычным парнем. Я благодарен моим родителям, которые вырастили меня. Они родом из Гвинеи, и я считаю своим долгом помогать людям на земле моих предков", - заявил футболист на пресс-конференции.

В сентябре Поль Погба получил серьезную травму лодыжки и на протяжении нескольких матчей был вынужден наблюдать за игрой своих одноклубников со скамейки. Как заявил недавно главный тренер "Манчестер Юнайтед", полузащитник до сих пор не восстановился.

И судя по тому, как он прихрамывал на благотворительном матче, Погба рискует пропустить еще несколько игр "красных дьяволов". Впрочем, недавно футболист побывал на свадьбе своего брата, и травма, похоже, ему совсем не мешала танцевать и веселиться.