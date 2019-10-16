Расизм в футболе: первые задержания

Как минимум 6 футбольных болельщиков задержаны в Болгарии за проявления расизма на игре с англичанами.

Матч отборочного матча ЧЕ-2020 прошел в понедельник в Софии и завершился со счетом 6:0 в пользу английской сборной.

Во время игры местные фанаты на трибунах неоднократно вскидывали руки в нацистском приветствии и изображали обезьянье уханье в адрес темнокожих игроков соперника, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов из-за скандала подал в отставку, а УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза, где накануне прошли обыски.

По окончании встречи футболисты и представители английской сборной признавались, что были шокированы поведением болгарских болельщиков.

В частности нападающий англичан Маркус Рашфорд после игры сказал, что играть было нелегко и, что такого не должно происходить в 2019 году.

А дебютировавший за сборную Тайрон Мингс сказал, что всегда будет помнить свою первую игру как момент гордости за свою страну, которая борется с дискриминацией.

Это уже второй случай проявления расизма со стороны болгарских трибун.

В июне после аналогичной ситуации на матче против Косова сборная Болгарии была наказана закрытием одной из секций на домашнем стадионе в Софии.

Также во время игры с англичанами на трибунах были замечены толстовки с логотипом УЕФА и текстом "Без уважения", что отсылает к кампании УЕФА против расизма в спорте.