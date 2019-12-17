Мальта беспокоит политиков ЕС

Коррупция и беззаконие на Мальте оказались в центре внимания Европарламента. На сессии в Страсбурге депутаты с редким единодушием призывали главу её правительства к отставке.

"Премьер-министр Мускат, если ваш кабинет был причастен к убийству, то чего ещё мы не знаем? - восклицал испанец Эстебан Гонсалес Понс. - Вы должны уйти в отставку".

Джозеф Маскат пришёл к власти в 2013 году в возрасте 39 лет. Теперь он обещает отойти от руководства Мальтой в конце января.

Такая отсрочка неприемлема для большей части местной общественности, которая связывает премьера и его помощников с убийством Дафны Каруана Галиции, которая занималась журналистскими расследованиями.

"Пусть мир знает, что не все мы сделаны из того же материала, что и Джозеф Мускат и преступники, которых он пригрел, - сказала мальтийский евродепутат-правоцентрист Роберта Метсолаю. Когда мир смотрит на Мальту, он должен видеть, что её народ стоит за правду".

Сам мальтийский лидер в Европарламенте отсутствовал, но его соратники из Лейбористкой партии обещали принять критику к сведению и обеспечить соблюдение на острове правопорядка.

"Я здесь выступаю от имени страны, которая показала готовность слушать и следовать рекомендациям, - сказала Мириам Далли из правящей партии. - Мы должным образом ответим тем, кто причиняет вред Мальте и её народу в этот час".

В эту среду на голосование в Европарламенте будет представлена резолюция с просьбой к Еврокомиссии начать диалог по вопросам верховенства права с мальтийским правительством.