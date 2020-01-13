На Мальте премьерские полномочия получит новый лидер лейбористов Абела

В понедельник, 13-го января, уходящий со своего поста руководитель мальтийского кабинета министров Джозеф Мускат официально передаст полномочия новоизбранному лидеру партии лейбористов островного государства Роберту Абеле.
Он сын известного политика Джозефа Абелы, бывшего в свое время президентом страны.
Абела стал главой лейбористов по итогам внутрипартийных выборов, он получил 58 % голосов.
Предшественник Абелы был вынужден уйти в отставку из-за политического кризиса, вызванного расследованием убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.
В числе тех, кто может быть причастен к ее устранению, называли крупного бизнесмена острова Йорджена Фенека, близкого к сотрудникам секретариата экс-премьера, и даже к одному из министров.
Члены семьи Галиции в начале декабря обратились в суд с иском, в котором обвинили Джозефа Муската в нарушении конституции. Они также посчитали нужным попросить проверить его личную причастность к убийству.
На острове начались протесты, манифестанты пришли к зданию парламента с требованием отставки властей.
Кризис вызвал озабоченность и в Брюсселе, на Мальту отправилась делегация евродепутатов.
После дискуссий они поддержали протестующих, заявив, что Мускат должен уйти.
Йорджен Фенек был задержан на собственной яхте, когда он пытался покинуть Мальту, еще 20-го ноября.
В его коррупционных связях с мальтийским истеблишментом и разбиралась в своих публикациях Дафне Каруана Галиция.
Из Валетты передает журналистка Еuronews Лоранс Александрович: "Мальтийцы по-прежнему требуют полного и независимого расследования убийства журналистки, но они надеются, что с приходом Роберта Абелы правоохранители смогут пролить свет на обстоятельства этого преступления, назвав имена его заказчиков".