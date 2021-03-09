Трагическая судьба Дафне Каруаны Галиции - на сцене театра

История гибели, жизни и судьбы мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции стали основой театральной постановки, которую осуществил в Валетте Герман Грек, сам коллега Дафне, не так давно взявшийся за написание драматургических произведений.

Как объясняет автор, спектакль выполнен в популярном сегодня жанре "докудрамы". В нем воспроизводятся факты и события, как и существовавшие, так и вымышленные, силами актёров.

Вот что сообщил Герман Грек, драматург и режиссер-постановщик, в интервью журналисту Euronews Фредерику Понсару: "Вначале я собирал материал, расспрашивал людей о событиях, свидетелями или участниками которых они были. Я разговаривал с сыном Дафне Мэтью. Он мне рассказал, что его мама сгорела в пламени взрыва заживо. Это очень сильное произвело на меня впечатление. Я расспрашивал полицейских, следователей, которые разбирались в случившемся. Я говорил с политиками, я использовал свои источники, которые у меня были как у журналиста, чтобы получить максимум информации о том, что произошло.

Спектакль называется "Они взорвали ее".

Помимо главной героини, важнейшего персонажа постановки, в действии принимают участие и иные герои, подчас анонимные, неизвестные публики, их присутствие помогает составить потрет мальтийского социума, в котором и сегодня за сказанное против власть предержащих и их друзей слово можно поплатиться жизнью

"Они взорвали ее" можно увидеть и в театре, и в формате стриминга.