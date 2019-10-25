"Брексит": выборы в обмен на отсрочку?

В пятницу в Брюсселе послы стран-членов ЕС должны принять согласованное решение о предоставлении или нет Соединенному Королевству новой отсрочки "брексита".

Лидер лейбористов Корбин поставил позицию своей партии по поводу внеочередных парламентских выборов в зависимость от этого шага Евросоюза.

Это стало ответом на предложение Бориса Джонсона, который хотел бы провести всеобщее голосование 12 декабря. Об этом глава кабмина Великобритании заявил накануне в интервью: "Мы обсуждаем "брексит" уже три с половиной года. Мы были разумными, мы всегда шли им навстречу, мы им говорим - "Если вам нужно больше времени, у вас оно будет, вот, пожалуйста". Но сейчас требуется со стороны наших оппонентов ответный шаг, они должны согласиться на проведение внеочередных выборов 12 декабря. Выборы же требуются для того, чтобы у избирателей было доверие к депутатам Палаты общин, и к тому, что парламентарии говорят и делают. В течение трех с половиной лет достичь консенсус оказалось невозможным, пусть в итоге выскажется народ".

Глава британского кабинета министров намерен внести предложение о проведении внеочередных выборов в грядущий понедельник, 28 октября. Для принятия решения ему требуется поддержка не менее двух третей депутатского корпуса.

Вот что ответил премьеру Джонсону лидер лейбористов Корбин: "Пусть он снимет с повестки дня "жесткий брексит", и мы безоговорочно поддержим эту идею. Я призывал провести выборы уже давно, потому что страна в них нуждается. Но условие остается прежним - никакого "жесткого брексита".

Председатель Евросовета Дональд Туск несколько дней назад сообщил, что будет рекомендовать лидерам 27 стран Евросоюза удовлетворить просьбу Лондона и перенести дату "развода" Великобритании с ЕС на 31 января будущего года.