"Покончим с "брекситом"": Борис Джонсон запустил предвыборную кампанию

"Покончим с "брекситом" или нас ждет "шоу ужасов" от Джереми Корбина".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально запустил свою предвыборную кампанию.
Выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, лидер тори пообещал, если по результатам досрочных выборов он вернется к власти, то немедленно ратифицирует сделку по "брекситу", в противном случае британцев ожидает еще два референдума - о "брексите" и о независимости Шотландии.
"Брексит" остается главной темой кампании и у лейбористов. Джереми Корбин, выступая в Тэлфорде, рассказал о своем видении будущего Великобритании после выхода из состава ЕС.
По опросам, консерваторы опережают лейбористов в предвыборной гонке, но делать выводы пока еще рано. Многие избиратели еще до конца не определились с выбором, к тому же за их голоса идет ожесточенная борьба со стороны других партий.