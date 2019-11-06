"Покончим с "брекситом"": Борис Джонсон запустил предвыборную кампанию

"Покончим с "брекситом" или нас ждет "шоу ужасов" от Джереми Корбина".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально запустил свою предвыборную кампанию.

Выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, лидер тори пообещал, если по результатам досрочных выборов он вернется к власти, то немедленно ратифицирует сделку по "брекситу", в противном случае британцев ожидает еще два референдума - о "брексите" и о независимости Шотландии.

Мне не хочется досрочных выборов, и вряд ли кто-то хотел бы их в декабре. Но мы пришли к тому, что у нас не осталось выбора — работа нашего парламента парализована, он застрял в трясине.

Я дошел до того, что в отчаянии мне хочется жевать свой галстук, потому что в каком-то смысле мы очень близки к этому Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

"Брексит" остается главной темой кампании и у лейбористов. Джереми Корбин, выступая в Тэлфорде, рассказал о своем видении будущего Великобритании после выхода из состава ЕС.

Мы не позволим этой стране пойти по сценарию жесткого "брексита", при которой мы попадаем в руки Дональда Трампа с торговой сделкой с США и всеми угрозами, которые она с собой принесет. В противовес, есть предложение лейбористской партии, и в конце концов за вами будет последнее слово. Я думаю, это заслуживает внимания. Думаю, это разумно Джереми Корбин лидер лейбористов

По опросам, консерваторы опережают лейбористов в предвыборной гонке, но делать выводы пока еще рано. Многие избиратели еще до конца не определились с выбором, к тому же за их голоса идет ожесточенная борьба со стороны других партий.