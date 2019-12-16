Фанаты "Звездных войн" в ожидании премьеры нового эпизода

В Лос-Анджелесе в понедельник состоится премьера нового - девятого - эпизода "Звездных войн". Причем речь идет о заключительной части "Саги Скайуокеров". На показ в TCL Chinese Theater смогут попасть только "избранные". Но наиболее преданные фанаты тоже надежды не теряют и уже более недели ночуют у стен кинотеатра.

"Да, мы те самые люди, которые не пропускают ни одной премьеры "Звездных войны". Для нас это уже традиция, поэтому мы сюда и приехали", - говорят Бен и Ники Рутен.

Для некоторых фанатов бульвар, на котором находится кинотеатр, превратился в рабочий кабинет: "Сюда я приехала потому, что для меня "Звездные войны" в моей жизни занимают особое место. Но я не в отпуске - у меня есть лэптоп и интернет-связь. Днем я работаю, ночью сплю", - поясняет Шинг Вон.

В 2015 году этих поклонников "Звездных войн" ждал приятный сюрприз. Тогда организаторы пошли навстречу и пригласили их на показ премьеры вместе с актерами.

Ну, а остальным фанатам вселенной Джорджа Лукаса ждать придется совсем недолго. В кинопрокат 9-й эпизод "Звездных войн: Скайуокер. Восход" в большинстве стран Европы и не только поступит уже 18 декабря.