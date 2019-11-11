Номинанты Европейской киноакадемии

Премия Европейской киноакадемии, учрежденная в 1988 году, была задумана как часть общего объединительного процесса в Европе. В этом году "Европейский Оскар" будут вручать 7 декабря на торжественной церемонии в Берлине.

Номинанты были объявлены на фестивале европейского кино в Севилье. Заместитель главы Европейской киноакадемии Майк Дауни подчеркнул: "Прошло 30 лет после падения Берлинской стены. Я хочу отметить, что наш институт базируется в Берлине. Ещё до падения стены Европейская киноакадемия поддерживала все страны Восточной Европы и создателей кино из этого региона. И пока мы будем существовать, мы будем поддерживать их и дальше".

В числе претендентов на награды — драма "Боль и слава" испанского режиссёра Педро Альмодовара. Антонио Бандерас получил за работу в этой ленте приз за лучшую мужскую роль на Каннаском кинофестивале

За звание европейского фильма года будет бороться также историческая картина греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса "Фаворитка". Оливия Колман исполнила в нём роль королевы Анны и удостоена премии "Оскар" в категории лучшая актриса.

Стоит отметить, что в список номинантов на лучший документальный фильм попала лента "Свидетели Путина" российского режиссёра Виталия Манского.

А исполнительница главной роли в российской военной драме Кантемира Балагова "Дылда" Виктория Мирошниченко номинирована на премию "лучшая европейская актриса".

Премию за лучший фильм может получить и предатель итальянскго режиссера Марко Белоккьо. Картина основан на реальных событиях и рассказывает о жизни босса итальянской мафии на Сицилии, который стал информатором властей.

7 декабря следите за результатами на телеканале Euronews и на сайте euronews.com