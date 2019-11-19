На экраны выходят "Отверженные" XXI-го века

Униженные и оскорбленные 21-го века.

На экраны выходит фильм "Отверженные", погружающий зрителя в жизнь столичных пригородов, такую близкую и одновременно такую далекую от парижской.

В центре сюжета — Стефан, офицер полиции, поступивший на службу в отдел по борьбе с преступностью в Монфермее в департаменте Сена-Сен-Дени — самом бедном во Франции.

Первый полнометражный фильм документалиста Ладжа Ли, выросшего в Монфермее, произвел фурор на Каннском кинофестивале, получив специальный приз от жюри.

Режиссер предлагает Эммануэлю Макрону посмотреть "Отверженных", чтобы лучше понять сегодняшнюю Францию.

Это важный фильм, учитывая то, что происходит в нашей стране со всеми этими "желтыми жилетами". Мы были этими "желтыми жилетами" в пригородах на протяжении 20 лет, мы боролись за наши права 20 лет, мы подвергались полицейскому произволу 20 лет. Поэтому да, конечно, этот фильм очень важен. И мы хотим организовать просмотр для президента республики. Он обязательно должен его посмотреть Ладж Ли режиссёр

И Эммануэль Макрон сделал это. После просмотра ленты он заявил, что готов принять меры для решения проблем впавших в отчаяние парижских пригородов.

Ладж Ли родился в Монфермее, в том самом, который описывал Виктор Гюго в своем одноименном произведении. Для режиссера — бедность там все еще главная проблема.

Вся картина основана на реальных событиях, без прикрас описывая обычную жизнь полицейских и жителей города.

С 90-х годов Ладж Ли снимает свой родной город с творческим объединением "Куртражмэ"(Kourtrajmé).

Это совместное творчество, команда "Куртражмэ" была создана в 1996 году, и вот уже больше 20 лет мы работаем вместе. Снимаем вместе, поддерживаем друг друга. У меня малийские корни, и я этим горжусь. И мы надеемся, что двери откроются для всех меньшинств, которые хотят снимать кино Ладж Ли режиссёр

"Отверженные" представят Францию на "Оскаре" в номинации лучший фильм на иностранном языке.

Права на его показ раскупили по всей Европе и миру.

В российский прокат фильм выходит 19 декабря.