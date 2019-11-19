На экраны выходят "Отверженные" XXI-го века

Униженные и оскорбленные 21-го века.
На экраны выходит фильм "Отверженные", погружающий зрителя в жизнь столичных пригородов, такую близкую и одновременно такую далекую от парижской.
В центре сюжета — Стефан, офицер полиции, поступивший на службу в отдел по борьбе с преступностью в Монфермее в департаменте Сена-Сен-Дени — самом бедном во Франции.
Первый полнометражный фильм документалиста Ладжа Ли, выросшего в Монфермее, произвел фурор на Каннском кинофестивале, получив специальный приз от жюри.
Режиссер предлагает Эммануэлю Макрону посмотреть "Отверженных", чтобы лучше понять сегодняшнюю Францию.
И Эммануэль Макрон сделал это. После просмотра ленты он заявил, что готов принять меры для решения проблем впавших в отчаяние парижских пригородов.
Ладж Ли родился в Монфермее, в том самом, который описывал Виктор Гюго в своем одноименном произведении. Для режиссера — бедность там все еще главная проблема.
Вся картина основана на реальных событиях, без прикрас описывая обычную жизнь полицейских и жителей города.
С 90-х годов Ладж Ли снимает свой родной город с творческим объединением "Куртражмэ"(Kourtrajmé).
"Отверженные" представят Францию на "Оскаре" в номинации лучший фильм на иностранном языке.
Права на его показ раскупили по всей Европе и миру.
В российский прокат фильм выходит 19 декабря.