Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

кино

Вселенная Джорджа Лукаса

Вселенная Джорджа Лукаса
Авторское право
Invision
  Михаил Саленков 
Размер текста Aa Aa

Девятый эпизод "Звездных войн", один из самых ожидаемых фильмов этого года, завершает сагу о Скайуокерах, начатую Джорджем Лукасом более 40 лет назад. После мировой премьеры в Лос-Анджелесе его можно будет посмотреть в американских и европейских кинотеатрах через считанные дни.

С выходом первого фильма в 1977 году Лукас создал не только новый жанр для большого экрана и один из первых "блокбастеров", он изменил бизнес-модель современной киноиндустрии.

Голливудские студии не очень хотели финансировать проект Лукаса из-за опасений потерять деньги, и тогда он предложил решение, которое могло показаться чересчур смелым. Режиссер отказался от 500 тысяч долларов личного вознаграждения, соглашение о котором уже было достигнуто, в обмен на права на продажу сопутствующих товаров и лицензию "Звездных войн". Это было начало успеха.

В те годы, кроме игрушек из диснеевских мультфильмов, продукции, связанной с кинолентами, почти не было. Джордж Лукас создавал не просто фильм, а целую вселенную...

Он выстроил бизнес-модель для своей "звездной" трилогии и доказал, что права на продажу связанных с фильмом товаров могут приносить больше денег, чем сама кинокартина.

Позже в франшизу были добавлены и другие медиапроекты: телесериалы, видеоигры, романы, комиксы и даже парк аттракционов.

Продажа сопуствующих товаров к первым шести фильмам "Звездных войн" принесла примерно 20 миллиардов долларов прибыли. Такой невероятный успех привлек крупного инвестора, права на "Звездные войны" были выкуплены в 2012 году компанией Walt Disney Company более чем за четыре миллиарда долларов. Шестью годами ранее конгломерат приобрел анимационную студию Pixar, принадлежавшую Lucasfilms.

"Звездные войны" внесены в Книгу рекордов Гиннеса как самая успешная франшиза по продаже сопутствующих товаров для кино. В 2018 году ее общая стоимость оценивалась в 65 миллиардов долларов.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.