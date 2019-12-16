Вселенная Джорджа Лукаса

Девятый эпизод "Звездных войн", один из самых ожидаемых фильмов этого года, завершает сагу о Скайуокерах, начатую Джорджем Лукасом более 40 лет назад. После мировой премьеры в Лос-Анджелесе его можно будет посмотреть в американских и европейских кинотеатрах через считанные дни.

С выходом первого фильма в 1977 году Лукас создал не только новый жанр для большого экрана и один из первых "блокбастеров", он изменил бизнес-модель современной киноиндустрии.

Голливудские студии не очень хотели финансировать проект Лукаса из-за опасений потерять деньги, и тогда он предложил решение, которое могло показаться чересчур смелым. Режиссер отказался от 500 тысяч долларов личного вознаграждения, соглашение о котором уже было достигнуто, в обмен на права на продажу сопутствующих товаров и лицензию "Звездных войн". Это было начало успеха.

В те годы, кроме игрушек из диснеевских мультфильмов, продукции, связанной с кинолентами, почти не было. Джордж Лукас создавал не просто фильм, а целую вселенную...

Он выстроил бизнес-модель для своей "звездной" трилогии и доказал, что права на продажу связанных с фильмом товаров могут приносить больше денег, чем сама кинокартина.

Позже в франшизу были добавлены и другие медиапроекты: телесериалы, видеоигры, романы, комиксы и даже парк аттракционов.

Продажа сопуствующих товаров к первым шести фильмам "Звездных войн" принесла примерно 20 миллиардов долларов прибыли. Такой невероятный успех привлек крупного инвестора, права на "Звездные войны" были выкуплены в 2012 году компанией Walt Disney Company более чем за четыре миллиарда долларов. Шестью годами ранее конгломерат приобрел анимационную студию Pixar, принадлежавшую Lucasfilms.

"Звездные войны" внесены в Книгу рекордов Гиннеса как самая успешная франшиза по продаже сопутствующих товаров для кино. В 2018 году ее общая стоимость оценивалась в 65 миллиардов долларов.