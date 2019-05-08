Инклюзия в кино и в жизни

"Неоновое сердце" - дебютная работа в кинематографе Лорица Фленстед-Йенсена. Фильм был участвовал в Сан-Себастьянском кинофоруме.

Отборщиков одного из ведущих киносмотров мира привлекла история трех молодых людей, пытающихся найти жизненные опоры. У каждого за спиной неудачи и испытания. Автор обращается к темам, которые еще недавно расценивались как полу-или полностью табуированные: работа в порноиндустрии, излечение от наркотической зависимости, футбольное хулиганство.

Фленстед-Йенсен пригласил исполнить роли непрофессиональных актеров. Среди них есть и те, у кого обнаружен синдром Дауна. И те, кто прикован к инвалидной коляске.

44-летний Миккель Лунд - один из них.

Миккель объясняет, что старался не слушать тех, кто ему говорил, что его мечте не суждено будет сбыться: "Для меня это было как прогулка по пустыне, у меня была только вера в свои силы и возможности, мне никто не помогал и никто меня не поддерживал".

В итоге жизненные пути Миккеля и Лориц Фленстед-Йенсена пересеклись, как говорит сам режиссер-постановщик, именно такого актера он и искал.

Общественная деятельница, защищающая права инвалидов, Сара Глеруп считает, что "приглашать на роль инвалида полностью здорового человека неправильно, поскольку вы вынуждены его гримировать, аутентичность и искренность исчезают".

Фильм "Неоновое сердце" только что вышел в прокат в Дании.