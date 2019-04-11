"Мёртвые не умирают" - фильм открытия Каннского кинофестиваля-2019

Комедийным фильмом ужасов "Мёртвые не умирают" откроется 72-й Каннский кинофестиваль.

Он начнёт свою работу 14 мая. В этот день и состоится мировая премьера ленты американского режиссёра Джима Джармуша.

Действие картины "Мёртвые не умирают" переносит нас в маленький город, на жителей которого напали ожившие мертвецы.

Роли зомби, их жертв и борющихся с ними полицейских исполнили Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Селена Гомес, Стив Бушеми, Роза Перес, а также Адам Драйвер и Игги Поп.

С двумя последними Джармуш уже работал над драмой "Патерсон" и документальным фильмом Gimme Danger. Обе ленты были показаны в Каннах в 2016 году. А в 1984-ом за фильм "Более странно, чем в раю" Джармуш был удостоен "Золотой камеры".

Каннский фестиваль продлится до 25 мая.

Знаменитый мексиканский режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту будет председательствовать в жюри кинофорума. Полный его состав организаторы огласят через неделю.