В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Сан Паоло" "Наполи" принимает "Ливерпуль". Команда Юргена Клоппа - один из фаворитов текущего розыгрыша. В июньском финале самого престижного клубного турнира Европы англичане одолели соотечественников из "Тоттенхэма" и завоевал свой шестой кубок.

С другой стороны, в двух очных встречах прошлого сезона старые знакомые обменялись домашними победами со счётом 1:0. Причем, последняя - за неаполитанцами. Для них этот поединок - первый в новом сезоне.

В тот же день в группе "Е" сыграют Зальцбург и "Генк". В группе "F" встретятся "Интер" и "Славия Прага", а также «Боруссия» Дортмунд и "Барселона". В группе "G" петербургский "Зенит" проведет свой первый матч во Франции против "Олимпик Лион". Португальская "Бенфика" примет немецкий "Лейпциг". В группе "H" на поле сойдутся "Челси" и "Валенсия", "Аякс" и "Лилль"