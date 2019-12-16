Правительство Италии спасло региональный банк

900 миллионов евро на спасение банка: по итогам экстренного заседания правительство Италии одобрило пакет помощи кооперативному банку Popolare di Bari, который на прошлой неделе заявил о глубоком кризисе из-за задолженностей по кредитам. Popolare di Bari — крупнейшее кредитно-финансовое учреждение в регионе Южная Италия.

Министр экономики страны Роберто Роберто Гуалтьери заявил, что правительство намерено вернуть банк к жизни в интересах развития юга Италии.

При этом еще в пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждал, что банковская система страны здорова и в государственной поддержке не нуждается.

В свою очередь Луиджи ди Майо, лидер движения "Пяти звёзд", входящего в правящую коалицию, потребовал выяснить почему Центральный банк Италии допустил возникновение такого кризиса.