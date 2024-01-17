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Кризис в Красном море ударил по итальянскому порту Триест

Триест, Италия
Триест, Италия Авторское право Euronews
By Euronews
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Йеменские хуситы продолжают совершать нападения на суда в Красном море. Как со сложившейся ситуацией справляется Триест? Корреспондент Euronews Джорджа Орланди побывала в этой итальянской гавани.

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Кризис в Красном море не обошел и итальянский порт Триест. В конце прошлого года йеменские хуситы объявили, что включаются в войну против Израиля на стороне ХАМАС, и стали нападать на торговые суда. При этом атакам подвергаются сухогрузы, не имеющие отношения к Израилю.

Увеличение количества судов, которым теперь приходится избегать Красного моря и преодолевать более длинные маршруты, в определенной степени решило проблему. Сейчас, по словам администрации порта, ситуация несколько улучшилась. Но беспокойство вызывают долгосрочные сценарии.

Зено Д’Агостино, начальник порта Триест:"На данный момент корабли загружаются также, как и раньше, поэтому вы не сможете заметить разницы. Некоторое время назад у нас был двухнедельный перерыв, поскольку суда, которые обычно идут через Суэцкий канал, должны были пройти весь путь через Африку. Теперь они будут добираться сюда теми же темпами, что и раньше. Теперь все зависит от рынка и заказчика. Для примера: у нас есть ежедневное железнодорожное сообщение с Будапештом. Будут ли клиенты из других стран работать с нами или предпочтут другой порт, например Гамбург?"

Здесь опасаются, что порт Триест и этот уголок Средиземноморья могут оказаться частично отрезанными от мировой торговли.

Зено Д’Агостино, начальник порта Триест:"В основном нас беспокоит то, что может произойти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Этот порт конкурирует с портами Северной Европы. Нам удалось завоевать рынок, потому что мы находимся прямо напротив Суэцкого канала. И бизнес понимает, что от этого порта расстояние между Европой и Азией намного короче".

Первой забила тревогу Национальная ассоциация портов.

Гауденцио Паренти, гендиректор ANCIP:"Я думаю, что правительство и соответствующие ведомства теперь полностью осознают всю серьезность ситуации. Мы говорим о проблеме безопасности, которая касается итальянского государства в целом. Порты фактически представляют собой стратегический актив страны".

Джорджа Орланди, Euronews:"США и Великобритания нанесли десятки авиаударов по Йемену против сил хуситов в ответ на нападения на суда в Красном море. Однако, по мнению аналитиков, поддерживаемая Ираном группировка, скорее всего, не отступит. Если нападения продолжатся, это может усилить напряженность в регионе и и привести к более долговременным перебоям в мировой торговле".

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