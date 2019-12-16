Франция: будет ли "рождественское перемирие"?

У французского правительства будет непростая неделя.

Накануне очередного масштабного выступления против пенсионной реформы, которое состоится во вторник, движение общественного транспорта в некоторых частях страны серьезно нарушено. Переговоры между представителями правительства и профсоюзами идут медленно.

Наихудшая ситуация может сложиться в рождественские праздники. Договоренности о «перемирии» между профсоюзами и правительством пока нет. Наоборот, они лишь обвиняют друг друга в происходящем. Миллионы французов не знают, смогут ли они через неделю отметить Рождество в кругу семьи.

- Будет очень плохо, если люди не смогут провести рождественский вечер со своими близкими. Мне кажется, это приведет к тому, что общественное мнение изменится и меньше людей будут поддерживать этот протест.

- Не думаю, что сейчас подходящее время для продолжения протестов. В Рождество надо быть вместе с семьей. По-моему, это плохое решение.

Руководство французской национальной железнодорожной компании SNCF разрабатывает запасной план, если забастовка будет продлена до Рождества. Вместе с тем, компания уже предупредила, что половина пассажиров может столкнуться с отменой или задержками поездов. Многие решили перестраховаться и выбрать альтернативный вид транспорта.

- Мы знали, что так будет. Поэтому я поеду на машине.

- У тебя есть машина, а я мне непросто будет попасть к родным. У меня два больших чемодана, придется арендовать автомобиль.

Профсоюзы недовольны несколькими пунктами реформы. Согласно вносимым изменениям, с 2027 года нужно будет отработать два дополнительных года, чтобы получать пенсию в полном размере. Пенсионный возраст не изменится: выйти в 62 года на пенсию будет можно, но уменьшатся выплаты.

Предполагается, что протесты во вторник будут такими же массовыми, как и 5 декабря.

Судя по результатам соцопросов, на сегодняшний день большинство французов поддерживают действия профсоюзов.