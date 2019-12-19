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Франция

Прогресс есть, но забастовки продолжатся

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  Михаил Саленков 
Прогресс есть, но забастовки продолжатся
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Из-за забастовок парижане пересели на велосипеды - AP Photo/Francois Mori
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На переговорах о пенсионной реформе представителям правительства и профсоюзам удалось договориться по ряду вопросов, сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филип по окончании встречи. В частности, по вопросу о минимальной пенсии.

Однако лидеры профсоюзов заявили, что "рождественского перемирия" не будет. Забастовки продолжатся и в праздничные дни.

Нам удалось достичь прогресса. Сохраняются разногласия по нескольким позициям, но у нас есть желание преодолеть их. Важно и то, что диалог будет продолжен в январе.
Эдуар Филипп
премьер-министр Франции

Проект реформы пенсионной системы вызвал во Франции волну протестов и забастовок. Жители Парижа и больших городов страдают от серьезных перебоев в работе транспорта. Главные причины недовольства реформой - повышение возраста для получения выплат в полном размере с 62 до 64 лет, а также решение властей изменить порядок расчета пенсий и свести 42 различных режима к единому.

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