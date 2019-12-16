Францию ожидает "черный вторник"

Во Франции сегодня пройдет общенациональная манифестация против намеченной властями пенсионной реформы. Организаторами акции выступили профсоюзы и студенческие движения. К шествиям и митингам, на этот раз присоединяется и Французская Демократическая Конфедерация труда - одно из крупнейших объединений трудящихся.

В то же время забастовку продолжат железнодорожники и сотрудники парижского метрополитена. Из-за проблем с общественным транспортом снова ожидаются пробки на въездах в Париж. Однако протестами будет охвачен не только столичный регион Иль-де-Франс.

На улицы городов страны выйдут французы, которые работают в области национального здравоохранения и образования... Пожарные и авиадиспетчеры.

Профсоюзы надеются, что нынешняя акция будет еще более мощной чем те, что состоялись 5-го и 10-го декабря, и, что трудящимся удастся убедить Мотиньон отказаться от реформы.

Тем временем правительство срочно подыскивает замену верховному комиссару по вопросу пенсий Жан-Полю Делевуа. Его отправили в отставку после того, как стало известно, что чиновник не указал в "декларации" несколько должностей, которые занимал одновременно с работой в кабинете.

Забастовка транспортников в преддверии Рождества вызывает у французов амбивалентные чувства: раздражение из-за невозможности вовремя добраться на работу и домой, и сочувствие к тем, кто в результате реформы может лишиться привилегий.

В попытке разблокировать ситуацию, власти пригласили профсоюзы сесть за стол переговоров в среду 18 декабря.