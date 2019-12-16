75-я годовщина Арденнской операции

Западные союзники во время Второй мировой войны отметили 75-ю годовщину сражения в Арденнах.В Бельгии прошла торжественная церемония, приуроченная к 75-летию сражения в Арденнах. Представители западных стран-союзников возложили венки у мемориала в городе Бастонь, где в декабре 1944 - январе 1945 годов развернулось одно из последних крупных сражений Второй мировой войны.

По мнению историков, исход войны, по сути, был уже предопределен: Арденнская операция стала последней отчаянной попыткой Третьего рейха прорвать Западный фронт и склонить западных союзников к сепаратному миру, чтобы оттянуть силы на Восток.

В начале операции вермахту сопутствовал успех: немцам удалось углубиться почти на 100 км и захватить в плен 30 тыс. американских солдат. Однако спешная переброска войск США и одновременное наступление на Восточном фронте (под Будапештом) обрекли эту операцию на провал.

Город Бастонь носил важное стратегическое значение. Задача по его обороне лежала на 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая противостояла натиску 5-й танковой армии Мантойфеля.

Вот, что вспоминает американский ветеран Малькольм Марш: "Наши позиции были на окраине города. Перед наступлением немецких войск шел снег, было очень холодно. Я помню, как одна бельгийская женщина подошла к нам, у нее был платок на голове. Она дала нам куриного супа. Это был лучший ужин в моей жизни".

Выступая на торжественной церемонии нынешний президент ФРГ призвал европейцев не забывать уроков Второй мировой войны и противостоять националистическим движениям, которые, по его словам, "вновь набирают силу в Европе".