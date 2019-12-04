Саммит НАТО: лидеры обсуждают перспективы развития

Лидеры государств-членов Североатлантического Альянса собрались на саммите в честь 70-летия НАТО. Хотя саммит, проходящий в графстве Хартфордшир в окрестностях Лондона, заявлен как двухдневное мероприятие, запланировано всего одно пленарное заседание.

Ожидается, что главными темами станут увеличение военных

расходов, укрепление обороны в Европе и обсуждение перспектив развития Альянса.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

"Сегодня мы обсудим Инициативу по обеспечению готовности, а также другие способы, чтобы продвинуть НАТО вперед в борьбе с новыми угрозами, особенно в сферах кибербезопасности и космоса".

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на вопрос журналистов, не сожалеет ли он о своем недавнем высказывании о "смерти мозга" НАТО.

Эммануэль Макрон, президент Франции

"Эти слова абсолютно уместны. Они позволили нам поднять некоторые важные вопросы. Я думаю, что наша ответственность заключается в том, чтобы все выяснить и заняться реальными стратегическими вопросами. Это уже началось, я доволен"

Кроме обсуждения перспектив развития, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, впервые в истории Альянса на саммите обсудят рост военных возможностей Китая.