Митингующие школьники. США координируется с НАТО. "Брексит" на пути бизнеса. Авторское право.

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Школьники в Брюсселе продолжают митинговать

Шестую неделю подряд тысячи бельгийских подростков пропускают занятия и выходят на улицы.

"Мы видим, что есть реальная проблема с климатом и не хватает действий. Поэтому люди сами начинают действовать, создавать огромное движение, чтобы сказать политикам, что молодежь встает и что-то делает. Мы не унаследуем планету, которую вы разрушали годами"

Митингующие намерены продолжать выходить каждую неделю, по крайней мере, до национальных выборов и выборов в Европарламент.

"Мы настаиваем на том, что нужно выходить каждый четверг, чтобы передать наше послание политикам. Кажется, они слышат нас, но не понимают, о чем мы просим. Поэтому мы хотим, чтобы они поняли и начали действовать, потому что это действительно срочное дело"

"Становится слишком тепло. Это плохо для растений и животных. И льды растают"

На следующей неделе марш в Брюсселе обещает возглавить Грета Тунберг, шведская активистка, которая своим одиночным пикетом и вдохновила движение.

США: вывод войск из Афганистана будет скоординирован с НАТО

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан заверил союзников по НАТО, что любой потенциальный вывод войск США из Афганистана будет скоординирован с другими членами альянса.

В прошлом году в Катаре официальные лица США провели несколько раундов успешных переговоров с представителями движения Талибан.

"Брексит" не должен лежать на пути бизнеса

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок призывает компании подготовиться к "брекситу", чтобы тот не встал на пути к бизнесу. Министр предлагает воспользоваться специальным он-лайн сервисом, чтобы оценить последствия "брексита" в каждом отдельном случае. Нидерланды — один из ведущих торговых партнеров Великобритании.

Текст Директивы ЕС по авторскому праву согласован

После двух лет напряженных обсуждений окончательный вариант Директивы по авторскому праву согласован. Документ обязывает цифровые платформы, такие как YouTube и Google, получать лицензии от создателей контента или контролировать материалы, которыми обмениваются пользователи. Директива должна быть одобрена Европарламентом и всеми странами-членами ЕС.