История в фильмах НАТО

На этой неделе лидеры стран НАТО празднуют 70-летие Североатлантического договора. 12 стран Запада подписали его в апреле 1949 года в Вашингтоне.
По случаю годовщины рассекречены 2000 документальных фильмов и кинороликов, снятых с середины 1940-х до 1990-х годов. Они доступны через архивы Имперского военного музея в Лондоне.
«НАТО называет своими задачами: обеспечить, чтобы Европа процветала, оставалась мирным местом и не возвращалась к конфликтам прошлого, - говорит куратор Музея Грег Брокетт. - Фильмы показывают, что коллектив НАТО состоит из отдельных наций, со своей культурой, но они разделяют общие ценности, такие, как демократия и свобода слова ».
Чтобы объяснить причины создания НАТО, её кинодокументалисты возвращает зрителей к концу Второй мировой войны. Мы видим встречу западных и восточных союзников на Эльбе.
Дуайт Эйзенхауэр стал Верховным главнокомандующим НАТО и сразу навлек на себя критику европейских коммунистов, рассказывает видеоролик.
Тем временем, после успешного испытания водородной бомбы СССР и 7 других социалистических республик в мае 1955 года создали Варшавский договор. Председатель Совета министров СССР Николай Булганин представляет Верховного главнокомандующего маршала Ивана Конева.
Этот военный союз был потенциальным противником НАТО, но заявлял о своей приверженности миру.
Напряженность достигла своего пика, когда СССР поддержал Фиделя Кастро, и разразился кубинский ракетный кризис. Третью мировую едва удалось предотвратить. Москва продолжала наращивать свою военную мощь.
С известным успехом стороны проводили переговоры по разоружению. В них участвовал министр иностранных дел Андрей Громыко.
Однако потепление отношений было остановлено советским вторжением в Чехословакию.
Решающим ударом по советской империи и Варшавскому договору оказалось введение военного положения в Польше и победа движения “Солидарность” во главе с Лехом Валенсой.
Мы видим знакомые лица: Тэтчер и Рейган, Миттеран и Коль, Буш-старший и Гонсалес.
«Некоторые темы вновь и вновь фигурируют во многих фильмах, - продолжает куратор Имперского военного музея. - НАТО признает, что между его членами существуют большие различия. Но организация утверждает, что имеется также огромный потенциал и огромные преимущества от совместной работы для 15 стран, которые состояли в Альянсе на большей части периода, который здесь охвачен».
Юбилейная встреча в верхах пройдет в Лондоне, где была расположена первая штаб-квартира НАТО. Это также дань уважения убеждённому трансатлантисту сэру Уинстону Черчиллю. Он был британским премьер-министром до и после заключения Вашингтонского договора.