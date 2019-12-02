История в фильмах НАТО

На этой неделе лидеры стран НАТО празднуют 70-летие Североатлантического договора. 12 стран Запада подписали его в апреле 1949 года в Вашингтоне.

По случаю годовщины рассекречены 2000 документальных фильмов и кинороликов, снятых с середины 1940-х до 1990-х годов. Они доступны через архивы Имперского военного музея в Лондоне.

«НАТО называет своими задачами: обеспечить, чтобы Европа процветала, оставалась мирным местом и не возвращалась к конфликтам прошлого, - говорит куратор Музея Грег Брокетт. - Фильмы показывают, что коллектив НАТО состоит из отдельных наций, со своей культурой, но они разделяют общие ценности, такие, как демократия и свобода слова ».

Чтобы объяснить причины создания НАТО, её кинодокументалисты возвращает зрителей к концу Второй мировой войны. Мы видим встречу западных и восточных союзников на Эльбе.

Дуайт Эйзенхауэр стал Верховным главнокомандующим НАТО и сразу навлек на себя критику европейских коммунистов, рассказывает видеоролик.

Тем временем, после успешного испытания водородной бомбы СССР и 7 других социалистических республик в мае 1955 года создали Варшавский договор. Председатель Совета министров СССР Николай Булганин представляет Верховного главнокомандующего маршала Ивана Конева.

Этот военный союз был потенциальным противником НАТО, но заявлял о своей приверженности миру.

Напряженность достигла своего пика, когда СССР поддержал Фиделя Кастро, и разразился кубинский ракетный кризис. Третью мировую едва удалось предотвратить. Москва продолжала наращивать свою военную мощь.

С известным успехом стороны проводили переговоры по разоружению. В них участвовал министр иностранных дел Андрей Громыко.

Однако потепление отношений было остановлено советским вторжением в Чехословакию.

Решающим ударом по советской империи и Варшавскому договору оказалось введение военного положения в Польше и победа движения “Солидарность” во главе с Лехом Валенсой.

Мы видим знакомые лица: Тэтчер и Рейган, Миттеран и Коль, Буш-старший и Гонсалес.

«Некоторые темы вновь и вновь фигурируют во многих фильмах, - продолжает куратор Имперского военного музея. - НАТО признает, что между его членами существуют большие различия. Но организация утверждает, что имеется также огромный потенциал и огромные преимущества от совместной работы для 15 стран, которые состояли в Альянсе на большей части периода, который здесь охвачен».

Юбилейная встреча в верхах пройдет в Лондоне, где была расположена первая штаб-квартира НАТО. Это также дань уважения убеждённому трансатлантисту сэру Уинстону Черчиллю. Он был британским премьер-министром до и после заключения Вашингтонского договора.