Представителям США и Китая удалось достичь прогресса на переговорах о торговле.

После нескольких месяцев повышения пошлин и взаимных угроз две крупнейшие экономики мира сделали первые шаги к окончанию торговой войны. Вашингтон и Пекин договорились об осуществлении первого этапа сделки. Однако это не означает немедленной отмены введенных ранее пошлин.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Твиттере, что партнеры "согласились пойти на многочисленные структурные изменения, масштабные закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров".

25-процентные пошлины на китайские товары сохраняются, но запланированное на 15 декабря повышение отменяется, так как соглашение достигнуто.

"Мы начнем переговоры о второй фазе сделки незамедлительно, не ожидая результатов выборов 2020 года", - написал Трамп.

Представители Пекина заявили на пресс-конференции в пятницу, что соглашение разработано для повышения уверенности на мировых рынках и даст возможность большему числу товаров и услуг из США выйти на китайский рынок.

В 2019 году торговая война между США и Китаем привела к нестабильности в мировой экономике и замедлению глобального роста.