Китай пожаловался на США в ВТО

Правительство Китая подало иск против США во Всемирную торговую организацию в связи с введением американской стороной 1 сентября дополнительных пошлин на китайскую продукцию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Министерством коммерции КНР.

1 сентября США ввели дополнительные 15%-ные пошлины на китайскую продукцию, включая обувь, умные часы и плоскопанельные телевизоры, стоимостью 300 млрд долларов. Как заявляют китайские официальные лица, это нарушает договоренности, достигнутые лидерами США и Китая на саммите Большой двадцатки в Осаке.

В качестве ответной меры Китай в воскресенье ввёл первую часть дополнительных 10%-ных пошлин на американскую продукцию объёмом 75 млрд долларов, главным образом на сырую нефть. 15 декабря Пекин обещает ввести дополнительные сборы в 5% на импорт из США, а также пошлины в 25% и 5% на американские автомобили и запчасти соответственно.

Последний раунд американо-китайских переговоров об урегулировании торговых прошёл в Шанхае 30-31 июля.