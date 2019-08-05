США — Китай: от торговой войны к валютной?

От торговой войны к валютной?
На фоне роста экономической напряженности между США и Китаем Дональд Трамп обвинил Пекин в валютных манипуляциях после того, как курс юаня к доллару упал до минимума с 2008 года.
В "твиттере" американский президент написал:
"Китай снизил курс своей валюты почти до исторического минимума. И это называется "манипуляции с валютой". Федеральный резерв, вы слышите? Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!"
При этом глава китайского Народного банка И Ган отметил, что Пекин не собирается использовать свою национальную валюту как инструмент в таких международных распри как торговые споры, а также участвовать в конкурентной девальвации.
Ранее Пекин заявил, что собирается ответить на решение Трампа ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд.
Этот шаг вкупе с понижением курса юаня прервали месячное перемирие в торговой войне между странами.