США — Китай: от торговой войны к валютной?

От торговой войны к валютной?

На фоне роста экономической напряженности между США и Китаем Дональд Трамп обвинил Пекин в валютных манипуляциях после того, как курс юаня к доллару упал до минимума с 2008 года.

В "твиттере" американский президент написал:

"Китай снизил курс своей валюты почти до исторического минимума. И это называется "манипуляции с валютой". Федеральный резерв, вы слышите? Это серьезное нарушение, которое со временем значительно ослабит Китай!"

При этом глава китайского Народного банка И Ган отметил, что Пекин не собирается использовать свою национальную валюту как инструмент в таких международных распри как торговые споры, а также участвовать в конкурентной девальвации.

Это немного опрометчиво обсуждать валютную войну, и я думаю, что это не соответствует реальному положению вещей в отношениях между Китаем и США. На самом деле, с точки зрения манипулирования обменными курсами или интервенции, США выглядят более эффективными нежели Китай. Хотя бы потому, что валютный рынок Китая еще не открыт Тан Ялинь экономист

Ранее Пекин заявил, что собирается ответить на решение Трампа ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд.

Этот шаг вкупе с понижением курса юаня прервали месячное перемирие в торговой войне между странами.