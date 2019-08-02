Китайский ответ Америке

Пекин готов предпринять ответные меры в случае повышения США пошлин на китайские товары и не исключает обострения разногласий. Об этом сообщила представитель МИД Китая после заявлений Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые тарифы в размере 10% на продукцию из КНР общей стоимостью в 300 млрд долларов.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин: "Китай всегда считал, что в торговой войне нет победителей. Мы не хотим воевать. Но и не боимся сразиться в такой войне. Китай не примет никакого давления, запугивания или шантажа".

Заявление Трампа прозвучало после того, как итоги последнего раунда двусторонних переговоров, с точки зрения американской стороны, не принесли желаемых результатов. Новые пошлины, которые Вашингтон планирует ввести через месяц, фактически облагают налогом весь китайский импорт в США.

Дональд Трамп, президент США: "Председатель Си мне очень нравится и, я думаю, что он хочет заключить сделку. Но, честно говоря, он особо не торопится. Он сказал, что Китай будет закупать сельхозпродукцию у наших фермеров, но не сделал этого. Он сказал, что собирается остановить поставки фентанила в нашу страну, но он по-прежнему попадает к нам из Китая. Он и этого не сделал. И мы продолжаем терять тысячи людей из-за фентанила".

Эксперты агентства Moody's считают, что повышение пошлин США окажет негативное влияние на мировую экономику в то время, когда ее рост уже замедляется в Соединенных Штатах, Китае и еврозоне.

Импортеры часто перекладывают затраты на пошлины на потребителей в виде повышения цен. Новые тарифы коснутся широкого спектра потребительских товаров - от сотовых телефонов и ноутбуков до игрушек и обуви.