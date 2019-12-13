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«Время залечивать раны»

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  Юрий Смирнов 
«Время залечивать раны»
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан начать залечивать раны, полученные в ходе долгих раздоров вокруг «брексита». Он заявил об этом в своём выступлении перед зданием Даунинг-стрит 10, после того как его Консервативная партия и курс на выход из Евросоюза получили поддержку абсолютного большинства британцев на прошедших в четверг досрочных выборах. Уже утром в пятницу королева Елизавета II поручила Борису Джонсону приступить к формированию нового кабинета министров.

Я бы хотел обратиться к тем, кто не голосовал за нас и за меня в частности; к тем, кто хотел и, возможно, всё ещё хочет остаться в ЕС. Я хочу, чтобы вы знали, что правительство формируется консерваторами единой нации и оно не будет игнорировать ваши добрые и положительные чувства тепла и симпатии по отношению к другим народам Европы. Потому что сейчас наступило время – именно тогда, когда мы уходим из ЕС – позволить этим естественным чувствам найти новое выражение в работе над новым партнёрством. Это будет одним из главных наших проектов в следующем году.

Мы сотрудничаем с ЕС – как с друзьями равными нам в суверенности – по таким вопросам как изменение климата и терроризм, образование и наука, расширение торговли, и я искренне призываю обе стороны всё более бессодержательного спора, продолжавшегося три с половиной года, прекратить его и начать залечивать раны.

Мы собираемся объединять и уравнивать, сводя в единое целое это невероятное Соединённое Королевство – Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, – двигаясь вместе вперёд, высвобождая потенциал всей страны, предоставляя возможности всему народу.
Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании

В пятницу после обеда стали известны окончательные итоги голосования, согласно которым консерваторы получают 365 мест в парламенте, лейбористы 203, шотландские националисты – 48, а либеральные демократы – 11.

Видеомонтаж • Manuela Scarpellini

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