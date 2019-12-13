«Время залечивать раны»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан начать залечивать раны, полученные в ходе долгих раздоров вокруг «брексита». Он заявил об этом в своём выступлении перед зданием Даунинг-стрит 10, после того как его Консервативная партия и курс на выход из Евросоюза получили поддержку абсолютного большинства британцев на прошедших в четверг досрочных выборах. Уже утром в пятницу королева Елизавета II поручила Борису Джонсону приступить к формированию нового кабинета министров.
В пятницу после обеда стали известны окончательные итоги голосования, согласно которым консерваторы получают 365 мест в парламенте, лейбористы 203, шотландские националисты – 48, а либеральные демократы – 11.