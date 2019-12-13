«Время залечивать раны»

Я бы хотел обратиться к тем, кто не голосовал за нас и за меня в частности; к тем, кто хотел и, возможно, всё ещё хочет остаться в ЕС. Я хочу, чтобы вы знали, что правительство формируется консерваторами единой нации и оно не будет игнорировать ваши добрые и положительные чувства тепла и симпатии по отношению к другим народам Европы. Потому что сейчас наступило время – именно тогда, когда мы уходим из ЕС – позволить этим естественным чувствам найти новое выражение в работе над новым партнёрством. Это будет одним из главных наших проектов в следующем году.



Мы сотрудничаем с ЕС – как с друзьями равными нам в суверенности – по таким вопросам как изменение климата и терроризм, образование и наука, расширение торговли, и я искренне призываю обе стороны всё более бессодержательного спора, продолжавшегося три с половиной года, прекратить его и начать залечивать раны.



Мы собираемся объединять и уравнивать, сводя в единое целое это невероятное Соединённое Королевство – Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, – двигаясь вместе вперёд, высвобождая потенциал всей страны, предоставляя возможности всему народу.