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Великобритания

Британские консерваторы показали лучший результат за 30 лет

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  Михаил Саленков 
Британские консерваторы показали лучший результат за 30 лет
Авторское право
Reuters/TOBY MELVILLE
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Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала уверенную победу на досрочных выборах в Великобритании. В Палате общин у нее будет либо 364, либо 365 мест - результаты с последнего избирательного участка еще не объявлены.

Эта победа консерваторов стала крупнейшей за последние 30 с лишним лет.

Мы выйдем из Евросоюза в срок, до 31 января - никаких "если", "но" или "может быть". Мы получили мандат от народа на выход из ЕС, на возвращение стране контроля над законами, границами, валютой, торговлей и иммиграционной системой.
Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон обратился со словами благодарности не только к своим сторонникам, но и тем, кто поддерживает Лейбористскую партию. По словам премьера, многие из них накануне в первый раз голосовали за консерваторов.

Мы должны признать невероятный факт, что сейчас мы говорим как Консервативная партия "единой нации". И поскольку народ дал нам этот исторический мандат, мы должны сделать все, чтобы решить задачу и соответствовать ожиданиям. Парламент обязан измениться, он должен работать для жителей Великобритании.
Борис Джонсон
премьер-министр Великобритании

Борис Джонсон намерен в ближайшее время добиться ратификации парламентом соглашения о выходе из Европейского союза, которое ему удалось заключить в октябре с Брюсселем. В Палате общин у его партии теперь большинство мест.

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