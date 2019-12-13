Британские консерваторы показали лучший результат за 30 лет

Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала уверенную победу на досрочных выборах в Великобритании. В Палате общин у нее будет либо 364, либо 365 мест - результаты с последнего избирательного участка еще не объявлены.
Эта победа консерваторов стала крупнейшей за последние 30 с лишним лет.
Борис Джонсон обратился со словами благодарности не только к своим сторонникам, но и тем, кто поддерживает Лейбористскую партию. По словам премьера, многие из них накануне в первый раз голосовали за консерваторов.
Борис Джонсон намерен в ближайшее время добиться ратификации парламентом соглашения о выходе из Европейского союза, которое ему удалось заключить в октябре с Брюсселем. В Палате общин у его партии теперь большинство мест.