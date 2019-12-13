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Великобритания

Какое будущее ждёт Великобританию?

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  Лев Удольский 
Какое будущее ждёт Великобританию?
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Впечатляющая победа консерваторов на парламентских выборах в Великобритании стала для одних серьёзным разочарованием, а для других – надеждой на великое будущее своей страны.

– Очень надеюсь, что с таким мощным большинством удастся уладить вопрос с «брекситом», покончить с этим. Мы великая страна, мы способны действовать самостоятельно. Я позитивно настроена, не люблю копаться в прошлом. Что было, то прошло, а теперь надо действовать.

– Едва ли кто-нибудь ожидал столь большого перевеса. Думаю, положительный момент в том, что теперь наступила полная ясность. Есть ясный результат, и дальнейший путь стал гораздо определённее.

– Полагаю, что с правительством тори и вне Евросоюза стране придётся гораздо хуже.

Прогнозы относительно того, какое будущее ждёт Великобританию после «брексита», разнообразны и противоречивы. Только время покажет, какие из них были ближе к истине.

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